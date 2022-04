Nathalie Bleicher-Woth (25) gibt ein Schwangerschaftupdate! Vor wenigen Wochen machte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin öffentlich, dass sie ein Kind erwartet. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß sie jedoch nicht zu hundert Prozent. Ihr Frauenarzt habe zwar ein paar Andeutungen gemacht, sicher ist sie sich allerdings noch nicht. Doch fest steht: Ihr Baby entwickelt sich prächtig. Nathalie kann ihren Nachwuchs mittlerweile sogar spüren!

Auf Instagram teilte die 25-Jährige eine Reihe von Fotos, auf denen sie ihren kleinen Babybauch präsentiert. In der Bildunterschrift verriet die TikTok-Bekanntheit: "Ich bin seit vorgestern in der 20. Schwangerschaftswoche." Dass sie mittlerweile die Hälfte hinter sich hat, könne sie kaum glauben. Ihr Baby sei mittlerweile etwa 20 Zentimeter groß und wiege zwischen 250 und 300 Gramm. "Ich habe vor ein paar Tagen die ersten Tritte gespürt... man kann diese Gefühle nicht in Worte fassen", fügte Nathalie hinzu.

Trotz der ganzen Glücksgefühle sei die Schwangerschaft für die Influencerin nicht leicht – schließlich ist sie Single. Durch ihr Baby im Bauch habe sie jedoch das Gefühl, alles schaffen zu können. "Ich liebe es jetzt schon so unfassbar sehr", schwärmte die Berlinerin.

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Influencerin Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de