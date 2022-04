Ben Affleck (49) sorgt für den Verlobungshammer des Jahres! Am Wochenende machten der Schauspieler und seine Partnerin Jennifer Lopez (52) bekannt, dass sie sich verlobt haben. Gut 20 Jahre nach seinem ersten Kniefall hielt der "Gone Girl"-Star erneut um die Hand der Musikerin an. Jetzt wollen die beiden endlich den Bund fürs Leben schließen – doch was sagt Bens Ex-Frau eigentlich dazu?

Von 2005 bis 2018 war der Hollywoodstar mit Kollegin Jennifer Garner (49) verheiratet gewesen. Auch nach der Trennung steht sich das Ex-Paar noch nahe – kein Wunder also, dass die Beauty sich für das Liebesglück ihres Verflossenen freut. "Sie freut sich, wenn er nüchtern ist und es ihm gut geht, und beides ist der Fall!", erklärte ein Insider gegenüber Hollywood Life. Die "30 über Nacht"-Bekanntheit habe dem Vater ihrer Kinder zudem zur Verlobung gratuliert.

Jennifer und Jennifer sollen sich inzwischen zudem gut verstehen. Deshalb will Ben seine Verflossene auch bei seiner Hochzeit dabei haben: "Es gibt keinen Grund, warum sie nicht eingeladen werden sollte. Sie wissen, dass dies für ihre Kinder wichtig ist!"

