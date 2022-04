Serkan Yavuz (29) gerät langsam, aber sicher in Panik. Bei Bachelor in Paradise lernte der Ex-Bachelorette-Teilnehmer die schöne Brünette Samira Klampfl (28) kennen. Nach der Show wurde die Influencerin von Serkan schwanger. Schon bald kann das Paar sein Baby endlich in die Arme schließen – doch genau das versetzt Serkan in Angst und Schrecken. Die TV-Bekanntheit geriet zwischenzeitlich sogar in einen Krisenmodus!

Eigentlich begleitete Serkan Samira bisher ganz entspannt durch ihre Schwangerschaft, doch im Endspurt neigt der 29-Jährige vermehrt zur Hysterie, meinte er im Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel". Der Grund: Er wisse von seiner guten Freundin Yeliz Koc (28), wie schnell ein Baby sich auf dem Weg machen kann, das Licht der Welt zu erblicken. Auch Samira erweckte kürzlich den Eindruck, dass der Tag endlich gekommen sei. "Ich muss wissen, was ich zutun habe, und ich wusste bis vor Kurzem noch nicht, was ich zutun habe. Ich habe die Krise bekommen", gab Serkan seine Gefühlslage wider.

Inzwischen sei das Paar für den Fall der Fälle besser vorbereitet: Samiras Kliniktasche ist gepackt und Serkan bekam Anweisungen, was zu tun sei, wenn das Baby kommt, erklärte Samira. Dennoch betonte der werdende Vater: "Ich werde so hysterisch und hektisch, wenn deine Fruchtblase platzt!" Samira hoffe hingegen, dass ihr Partner trotz der Aufregung ein ruhiges Händchen beweist, wenn ihre Tochter das Licht der Welt erblickt.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige

samirayasminleila / Instagram Die schwangere Samira Klampfl im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de