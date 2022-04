Pete Davidson (28) war wohl schon länger scharf auf Kim Kardashian (41)! Im vergangenen Jahr sorgten der Comedian und die Unternehmerin erstmals für süße Gerüchte. Nach einem gemeinsamen Auftritt in einer TV-Show wurden sie mehrfach zusammen gesichtet. Inzwischen outeten sich die Turteltauben als offizielles Pärchen. Jetzt verriet Kim aber: Pete war offenbar schon vor ihrem ersten Treffen hinter ihr her!

In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" plauderte die vierfache Mutter über ihre Beziehung zu dem Komiker. So habe Pete schon vor ihrem TV-Treffen bei gemeinsamen Freunden nach Kims Nummer gefragt. Da sie damals aber gerade ihre Scheidung bekannt gemacht hatte, habe er noch ein wenig warten wollen. Bei der Met Gala 2021 habe er sie dann angesprochen und ihr seine Nummer geben wollen. "Aber ich hatte Handschuhe an und konnte nicht an mein Handy kommen. Und er meinte: 'In Ordnung', und ging weg!", erinnerte sich Kim.

Bei ihrer Saturday Night Live-Aufzeichnung hätten sich die zwei dann im Oktober getroffen. In dem Sketch küssten sich die beiden sogar – der Funke sei dort aber noch nicht ganz übergesprungen, wie Kim beteuerte: "Es war kein super-verrücktes Gefühl, ich dachte nur 'hmm'."

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Splash News Kim Kardashian und Pete Davidson, New York

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2021

