Zwischen Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) herrscht dicke Luft! Anfang 2021 sorgte das einstige Powerpaar für mächtig Schlagzeilen: Nach gut sieben Jahren reichte die Unternehmerin die Scheidung von dem Rapper ein. Anschließend entbrannte ein waschechter Rosenkrieg. Jetzt enthüllte Kim, wie schlecht das Verhältnis der beiden damals wirklich war – sie hatte fast acht Monate keinen Kontakt zu Kanye!

In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" sprach die vierfache Mutter offen über das Beziehungsende mit dem Musiker. "Zu Beginn des Scheidungsprozesses haben wir ungefähr acht Monate nicht miteinander gesprochen. Er hat die Kinder gesehen, aber wir haben nicht eine Minute geredet", erinnerte sich die 41-Jährige. Auch heute stehen die zwei nicht in regem Kontakt, ergänzte Kim: "Wir kommunizieren nicht wirklich."

Für ihre gemeinsamen vier Kinder versuchen Kim und Kanye, ihre Trennung so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen. Leicht ist das für die Kurven-Queen allerdings nicht – denn der "Donda"-Interpret machte ihr zuletzt immer wieder Vorwürfe und schoss hart gegen sie. Besonders gegen ihren neuen Freund Pete Davidson (28) hetzte Kanye mehrfach öffentlich.

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

