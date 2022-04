Sylvie Meis (44) lässt sich selbst hochleben! Als Moderatorin, Model und auch als Designerin könnte es für die gebürtige Niederländerin beruflich nicht besser laufen. Privat ist die Beauty ebenfalls rundum glücklich. Neben ihrem Sohn Damian (15) hat sie noch einen weiteren Mann in ihrem Leben: Mit Künstler Niclas Castello ist die TV-Bekanntheit seit fast zwei Jahren verheiratet. An ihrem 44. Geburtstag blickt Sylvie nun voll Dankbarkeit auf ihr Leben!

Via Instagram teilte die Wahlhamburgerin Bilder von sich mit einer üppigen Geburtstagstorte. An ihrem Ehrentag will sich Sylvie offenbar ganz besonders fühlen und ist auf den Fotos sogar mit einem Krönchen zu sehen. "Der eine Tag im Jahr, an dem ein Mädchen ein Diadem tragen kann", scherzte die Love Island-Moderatorin und betonte außerdem: "Ich bin so dankbar für all das Glück in meinem Leben und ein weiteres Jahr! Auf die 44!"

Mit jedem Jahr wird allerdings auch ihr Sohnemann immer älter. Damian ist inzwischen fast 16 Jahre alt und wohnt bei ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (39) in Dänemark. Dass er langsam erwachsen wird, fällt Sylvie schwer zu akzeptieren. "Am liebsten hätte ich ihn nie losgelassen", gestand sie gegenüber RTL.

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian van der Vaart, August 2021

