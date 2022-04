Für Georgina Fleur (32) geht es langsam wieder bergauf. Vor wenigen Wochen machte die Influencerin öffentlich, dass sie von ihrem Ex Kubilay Özdemir geschlagen wurde. Von dem Angriff trug die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht nur ein blaues Auge davon, sondern verlor auch einen Teil ihrer Sehkraft. Doch mittlerweile scheint sich die TV-Bekanntheit von der Gewalttat erholt zu haben. Georgina verkündete nun, dass sie wieder lachen kann.

"Das Leben kann so schön sein. Wir haben den Tag mit Freunden genossen und so langsam bekomme ich das Lächeln zurück", schrieb die 32-Jährige zu einem Schnappschuss von sich und ihrer kleinen Tochter auf Instagram. Auf dem Foto posierte der Reality-TV-Star mit seinem Kind auf dem Arm am Strand und lächelte zufrieden in die Kamera. "Wir haben heute den ganzen Tag im Beach Club verbracht", teilte sie ihren Fans zudem mit.

Vor wenigen Tagen erzählte Georgina, dass der Angriff ihres Ex auch psychische Folgen für sie hatte. "Ich habe sehr mit der ganzen Situation zu kämpfen. Ich bin teilweise depressiv. Ich bin seit zwei Wochen kaum mehr aus dem Haus gegangen", erzählte sie in ihrer Instagram-Story.

