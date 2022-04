Stühlchen wechsel dich bei The Voice of Germany! Im vergangenen Jahr hatten die Talente in der Castingshow vor waschechten Profis vorgesungen. Mark Forster (39), Sarah Connor (41), Johannes Oerding (40) und Nico Santos (29) bildeten die Jury und coachten ihre Schützlinge bis ins Finale. Doch in der kommenden Staffel wird eine ganz neue Viererkombi an den Start gehen – bis auf Mark pausieren alle Coaches!

Via Instagram gab die Produktion diese Veränderung am Mittwoch bekannt. Zu einem Foto des "Chöre"-Interpreten heißt es: "Drei neue Coaches für 'The Voice of Germany'! Mark Forster darf sich in der nächsten Staffel auf gleich drei neue Kolleg:innen freuen. Sarah, Nico und Johannes machen dieses Jahr Pause!" Wer neben Mark Platz nehmen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Viele Fans der Show zeigten sich über diese große Veränderung eher traurig – sie vermissen ihre Lieblinge schon jetzt! "So schade ohne Nico!", schrieb ein User in den Kommentaren, andere Nutzer trauerten auch um Johannes und Sarah. Was sagt ihr zu diesen News? Stimmt unten ab.

ProSiebenSAT.1/André Kowalski Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos

Getty Images Mark Forster, Wien 2015

ProSiebenSAT.1 / André Kowalski Mark Forster, Nico Santos, Sarah Connor und Johannes Oerding

