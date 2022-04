Stephanie Stumph (37) plaudert offen über ihre Schwangerschaft! Bislang hatte sich die Schauspielerin eher bedeckt gehalten, was ihr Privatleben betrifft. Vor Kurzem verriet sie aber nicht nur, dass es seit 2020 einen neuen Mann in ihrem Leben gibt, sondern verkündete auch noch süße Neuigkeiten: Die Darstellerin erwartet ihr erstes Kind und ist sogar schon im neunten Monat. Nun gewährte Stephanie Einblicke in ihre Schwangerschaft und erzählte von ihren bisherigen Erfahrungen.

Im Interview mit Bunte berichtete die 37-Jährige von den vergangenen Monaten. Nach anfänglichen Beschwerden gehe es ihr nun wieder bestens. "Die Schwangerschaftsübelkeit der ersten Monate ist verschwunden", freute sich Stephanie. Deshalb konnte sie auch weiterhin vor der Kamera stehen. "Im Fernsehen sieht keiner etwas vom Bauch – entweder halte ich einen Aktenordner davor, trage einen Schal oder stehe hinter einem Auto", erklärte sie. Obwohl sie inzwischen schon zehn Kilo zugenommen habe, wird ihre Schwangerschaft dadurch kaschiert.

Auch nach der Geburt möchte Stephanie nicht kürzertreten. Zwar wird sich die "Der Alte"-Bekanntheit in ihren achtwöchigen Mutterschutz verabschieden, danach will sie aber weiterarbeiten. "Das Baby wird natürlich überall dabei sein. Ich bin optimistisch", merkte der TV-Star an.

Getty Images Stephanie Stumph bei der Berlin Fashion Week im Januar 2020

Getty Images Stephanie Stumph im November 2019

Instagram / stephaniestumph Stephanie Stumph im Oktober 2021

