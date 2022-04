Was will er damit wohl sagen? Pietro Lombardi (29) musste in seinem Leben bereits so einigen Herzschmerz verkraften. Nachdem er und seine Ex-Frau Sarah Engels (29) sich 2016 getrennt hatten, scheitere auch seine Beziehung zu Influencerin Laura Maria Rypa (26) – und das, nur kurz nachdem er die Liebe zu ihr öffentlich gemacht hatte. In seinem Podcast verriet der einstige DSDS-Gewinner sogar, dass er es bereut, seine Beziehung nicht privat gehalten zu haben. Nun teilte Pietro ein neues verdächtiges Foto mit seinen Fans.

Auf seinem Instagram-Account teilte Pietro am Mittwoch ein Bild, auf dem eine Frau ihre Hand zärtlich in die eines Mannes legt. Dabei ist auf der Nahaufnahme auch zu sehen, dass die männliche Person einen Ehering trägt. Ob Pietro etwa wieder neu verliebt ist? Das vermuten zumindest einige seiner Fans unter seinem Beitrag.

Viele von Pietros Anhängern vermuten jedoch auch, dass es sich bei dem Beitrag des Sängers um einen Hinweis auf seine nächste Kollaboration handeln könnte. "Ich würde sagen, es sind Katja Krasavices (25) Nägel", "Bestimmt ein neues Lied" oder "Nächste Single kommt raus", vermuteten nur einige User neben den zahlreichen Flammen- und Herzemojis in der Kommentarspalte.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis Post, April 2022

ActionPress Pietro Lombardi, Musiker

Revierfoto Pietro Lombardi, Sänger

