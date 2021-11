Heute hätte Pietro Lombardi (29) einiges anders gemacht. Der einstige DSDS-Gewinner hatte bis jetzt noch kein Glück in der Liebe: Nachdem er und seine Ex-Frau Sarah Engels (29) sich 2016 trennten, scheiterte auch die Beziehung zu Laura Maria Rypa (25) – kurz nachdem der Sänger die Influencerin der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, zerbrach die junge Liebe wieder. Aus den Geschehnissen scheint er offenbar gelernt zu haben: Pietro möchte seine zukünftigen Beziehungen nicht mehr öffentlich machen!

In seinem Podcast "Pietro & Friends" spricht der Musiker mit Amira Pocher (29) über seine vergangenen Beziehungen – dabei bereut er vor allem, das Verhältnis öffentlich gemacht zu haben. "Das kann funktionieren, [...] aber in meinen Fall war das der größte Fehler, den ich gemacht habe", erzählt Pietro. In Zukunft würde er das nicht mehr machen – es sei denn, es sei richtig ernst. "Es war einfach falsch. Sobald eine Frau dann das hat – Aufmerksamkeit, was weiß ich – bleibt sie entweder normal oder sie dreht komplett am Rad", berichtet er.

Generell vermutet Pietro, dass einige Frauen ihn als Sprungbrett benutzt hätten: "Vielleicht haben die mich gemocht, aber bei 50 Prozent war es auch: 'Boah, da kann ich jetzt richtig bekannt werden.' Ist ein Fakt."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Influencerin Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

