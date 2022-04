Seit fast einem Jahr sind Ex-Bachelor Niko Griesert (31) und Teilnehmerin Michèle de Roos ein Paar – doch was sind die Zukunftspläne der beiden? Die zwei hatten einen eher etwas holprigen Start. Im Finale von "Der Bachelor" 2021 entschied sich Niko gegen Michèle – erst nach den Dreharbeiten fanden sie zusammen. Seitdem ist das Couple unzertrennlich und wohnt auch schon zusammen. Aber sind sie bereit für den nächsten Schritt? Niko verriet jetzt, dass er Michèle gerne heiraten möchte!

In ihrem Podcast "Lose Luder" stellte Désirée Nick (65) Niko kurzer Hand zur Rede. Zwischen lustigen Dialogen und kleineren lustigen Sticheleien wurde der ehemalige Bachelor darüber ausgefragt, ob er denn seine Auserwählte heiraten würde. Der 31-Jährige ging genauer darauf ein: "Eine Heirat würde ich definitiv in Betracht ziehen." Er persönlich könne sich vorstellen, Michèle in naher Zukunft zu heiraten und fügte aber unschlüssig hinzu: "Ich weiß nicht genau, ob sie da schon 'Ja' sagen würde." Mit seiner Herzensdame selbst habe Niko noch nicht über das Thema gesprochen.

Désirée sah sich daraufhin als Wegbereiterin für die Hochzeit der beiden an und lud sich auf humorvolle Art prompt selbst schon mal ein: "Fräulein de Roos, du weißt also, dass du mir jetzt etwas schuldig bist, ne? Ich meine, ich bin doch mindestens die Trauzeugin?" Die TV-Bekanntheit witzelte aber, dass sie nur kommen würde, wenn das Fernsehen auch mit von der Partie wäre.

Krick, Jens / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

mbmediaworld / Marc Bremer Niko Griesert und Michèle de Roos

ActionPress Désirée Nick, Reality-TV-Ikone

