Was war da denn los! Am 5. Oktober ist Das Sommerhaus der Stars mit der mittlerweile sechsten Staffel an den Start gegangen. Neu in diesem Jahr: Gleich dreimal die Woche werden neue Folgen gezeigt. Das bedeutet dieses Mal, dass schon nach einer Woche ordentlich der Baum brennt. Promiflash fasst für euch die größten Aufreger und Schlagzeilen der ersten drei Ausgaben zusammen, die sich eigentlich nur um den eifersüchtigen Mike Cees-Monballijn und den früher nicht ganz so treuen Steff Jerkel (52) gedreht haben. Ein Pärchen ist übrigens bereits raus: Weil sich die Schauspieler Janina Korn und Roland Heitz zu wenig am Haushalt beteiligt hatten, wurden sie prompt nominiert und mussten nach verlorener Exit-Challenge dann endgültig die Koffer packen.

