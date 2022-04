Konnten Alexander Klaws (38) und Co. die Zuschauer mit "Die Passion" überzeugen? Am Mittwochabend fand in Essen vor rund 5.000 Zuschauern ein einmaliges TV-Spektakel statt: RTL interpretierte die Geschichte von Jesus Christus' Kreuzigung und Auferstehung neu. Im Netz kam das Live-Event aber nicht besonders gut an – im Gegenteil. Zuschauer empfanden das Ganze als extrem unangenehm. Aber wie kam "Die Passion" bei den Promiflash-Lesern an?

Die Promiflash-Leser waren offenbar deutlich gnädiger als die Netzgemeinschaft. Aus einer Umfrage geht hervor, dass das Großereignis gar nicht mal so schlecht ankam. Von insgesamt 6.504 Votern empfand eine knappe Mehrheit von 52,8 Prozent die Geschichte als gut umgesetzt – 47,2 Prozent hingegen waren fassungslos.

Unter einem Beitrag auf Instagram konnten einige User die Kritik an "Die Passion" absolut nicht nachvollziehen. "Wirklich ganz, ganz großes Kino. Wirklich toll" oder "Ich war anfangs mehr als skeptisch und wollte nur mal reingucken, um mitreden zu können. Letztlich war ich total gefesselt und emotional berührt. Hätte ich nie im Leben erwartet", schwärmten einige Nutzer.

RTL Alexander Klaws und Mark Keller als Jesus und Judas bei "Die Passion – Live"

RTL / Frank W. Hempel Die Darsteller von "Die Passion – Live" bei RTL

RTL / Frank W. Hempel Reiner Calmund und Alexander Klaws bei "Die Passion – Live"

