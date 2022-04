Was für ein süßer Anblick! Jennifer Lopez (52) und ihr Partner Ben Affleck (49) sorgten vergangenes Wochenende für tolle Neuigkeiten: Das Paar, das im vergangenen Jahr ein niedliches Liebes-Comeback feierte, hat sich verlobt! Nachdem die zwei bereits ein gemeinsames Anwesen gekauft haben, wollen sie nun wohl den nächsten großen Schritt wagen. Jetzt wurden die Eheleute in spe überglücklich zusammen gesichtet: Hand in Hand schlenderten Jennifer und Ben durch die Straßen von Los Angeles!

Wie Paparazzi-Fotos zeigen, war das Paar gerade auf dem Weg zu Schule, um Jennifers Tochter Emme (14) abzuholen – währenddessen konnten Ben und seine Liebste kaum die Finger voneinander lassen: Die beiden hielten entweder Händchen oder liefen dicht umschlungen in den Armen des anderen durch die City. Dabei strahlten die "On My Way"-Interpretin und der Filmstar um die Wette!

Der Hochzeitsantrag, den Jennifer von ihrem Herzmann bekommen hat, war jedenfalls einer der ganz besonderen Art: Denn zu diesem Zeitpunkt befand sich die 52-Jährige in völlig unbekleidetem Zustand. "Samstagnacht war ich gerade an meinem Lieblingsplatz (in der Badewanne), als mein Liebster auf die Knie ging und mir die Frage aller Fragen gestellt hat", schilderte sie in ihrem Newsletter.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Directors Guild of America 2022

TheCelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez in Los Angeles 2022

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

