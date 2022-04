Deutschland ist verliebt – in Queer Eye Germany – und das ist nicht zuletzt den fünf fabelhaften Gastgebern zu verdanken! Seit dem 9. März läuft die neue Makeover-Show weltweit auf Netflix. Die Sendung ist der erste internationale Ableger der US-amerikanischen Version, die 2018 an den Start ging. In Deutschland funktioniert die Show ähnlich. Die fabulous Five besuchen Alltagshelden, die in unterschiedlichen Lebensbereichen Hilfe brauchen – und das geht den Zuschauern so richtig ans Herz. Promiflash traf jetzt Leni Bolt, David Jakobs, Ayan Yuruk, Jan-Henrik Scheper-Stuke und Aljosha Muttardi zum Gespräch. Im Video erfahrt ihr, was hinter den Kulissen der beliebten Show passiert!

