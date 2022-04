Bei Amira Pocher (29) purzeln die Pfunde! Die Ehefrau von Oliver Pocher (44) zeigt bei Let's Dance, was sie tänzerisch so alles auf dem Kasten hat – gemeinsam mit Tanzpartner Massimo Sinató (41) rockt sie das Tanzparkett und legt dabei so einige beeindruckende Moves an den Tag. Das Training und auch die Show-Performances scheinen sich jedenfalls auszuzahlen: Amria hat bei "Let's Dance" schon jetzt einiges an Körpergewicht verloren!

Wie die 29-Jährige im Interview mit Gala verriet, habe sie bisher drei bis vier Kilo abgenommen. "Das waren die letzten Pfunde, die von meiner Schwangerschaft übrig geblieben sind. Ich passe also wieder in meine alten Klamotten. Und meine Kondition ist wesentlich besser geworden", ergänzte sie und wirkte sichtlich happy darüber.

Die Moderatorin habe allem Anschein nach auch nichts auf ihrem Speiseplan gestrichen – den Gewichtsverlust hat sie wohl einzig und allein der Tanzshow und ihren ganzen Trainingseinheiten zu verdanken. "Ich ernähre mich jetzt auch nicht anders als zuvor. Vielleicht vergesse ich durch den Stress manchmal zu essen, aber nicht bewusst", offenbarte sie im Gespräch mit dem Blatt.

RTL / Stefan Gregorowius Amira Pocher und Massimo Sinató bei der dritten "Let's Dance"-Show

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

amirapocher / Instagram Amira Pocher im Januar 2022

