Die Queen (95) will wohl auf Nummer sicher gehen! Die britische Regentin hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zwischenzeitlich zog sie sich sogar ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Auf Events oder Audienzen ist Elizabeth kaum noch ohne Gehhilfe unterwegs. Ihr Ziel ist es eigentlich, bis zu ihrem 70. Thronjubiläum im Sommer fit zu werden. Doch aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme hat die Queen dafür wohl einen Plan B!

Das will The Sun nun von der britischen Biografin Angela Levin erfahren haben. Für das große Thronjubiläum der britischen Monarchin steht für die Feierlichkeiten so einiges auf dem Programm. Doch Elizabeth wirkt nach vielen krankheitsbedingten Ausfällen gebrechlicher, denn je. "Es wird sehr schwierig werden, und ich denke, man wird sie nur bei einigen wenigen Gelegenheiten zeigen", meint die Royal-Expertin.

Im Februar war Elizabeth an Corona erkrankt. Bis heute habe sie mit den Nachwirkungen zu kämpfen – sie fühle sich sehr müde und erschöpft. Deshalb bezweifelt die Biografin, dass die 95-Jährige an allen Feier-Punkten teilnehmen kann: "Ich glaube nicht, dass wir sie in der Öffentlichkeit sehen werden. Vielleicht wird sie gesund genug sein, um zu sitzen und um die Pferde zu beobachten. Sie wird nicht überall dabei sein."

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de