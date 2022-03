Queen Elizabeth II. (95) kann bei der Gedenkfeier für Prinz Philip (✝99) tatsächlich dabei sein! Am heutigen Dienstag steht der große Gottesdienst an, der zu Ehren ihres verstorbenen Ehemannes abgehalten wird. Bis heute morgen war unklar, ob die Monarchin an dem Event teilnehmen kann, denn sie hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Doch tatsächlich wurde das britische Königsoberhaupt kurze Zeit später auf dem Weg nach London abgelichtet – und zwar mit ihrem Sohn Prinz Andrew (62). Jetzt ist die Queen in der Westminster Abbey eingetroffen!

Das berichtet nun Mirror. Nachdem bereits die königliche Familie in der Kirche angekommen war, erschien nun auch endlich die 95-Jährige. Ihre Ankunft wurde durch das Spielen von Fanfaren angekündigt. Prinz Andrew führte die Queen daraufhin durch die Abtei. Die letzten Schritte wollte sie aber offenbar alleine gehen, bevor sie letztendlich neben ihrem ältesten Sohn Prinz Charles (73) Platz nahm.

Um ihrem Mann die letzte Ehre zu erweisen, setzte die Britin auf ein ziemlich schlichtes Outfit: Wie auf diesen Bildern zu sehen ist, trug sie bei der Veranstaltung ein Ensemble bestehend aus einem dunkelgrünen Kleid und einem dazu passenden Hut. Der Look wurde von einer schwarzen Handtasche und flachen Pumps abgerundet. Besonders auffällig war jedoch, dass sie sich während der Veranstaltung auf einem Gehstock abstützte.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew in Ascot

Anzeige

Getty Images Die Queen im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de