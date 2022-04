Ben Affleck (49) hat seinen Vater scheinbar nicht eingeweiht. Letztes Jahr haben Jennifer Lopez (52) und der Schauspieler wieder zusammengefunden und damit für die ultimative Liebesreunion gesorgt. Vor wenigen Tagen teilte Jen dann in Form eines Newsletters mit ihren Fans, dass der "Gone Girl"-Darsteller erneut vor ihr auf die Knie gegangen ist. Bens Vater verriet nun, dass er nur auf diese Weise von der Verlobung seines Sohnes erfahren habe.

"Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr mit ihnen gesprochen, aber wenn alles wahr ist, was man über die beiden liest, dann haben sie sicher eine gute Zeit zusammen", gab Bens Vater Timothy überraschend in einem Interview mit The Sun zu und verriet, dass der "Justice League"-Darsteller momentan einfach zu beschäftigt sei. Dass der 78-Jährige aus dem Netz von der Verlobung seines Sohnes erfahren hat, scheint ihn jedoch nicht sonderlich zu stören. "Wir haben einfach keinen regelmäßigen Kontakt, aber schreiben manchmal und das ist ok. Hauptsache ist, dass ich meine Enkelkinder vor ein paar Monaten gesehen habe", stellte er klar.

Bens Ex Jennifer Garner hingegen soll bereits vor den Medien von der Verlobung erfahren haben. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplauderte, habe der 49-Jährige seine ehemalige Ehefrau und ihre drei gemeinsamen Kinder direkt informiert, nachdem er vor der Sängerin auf die Knie gegangen war.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2022

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

