Ben Affleck (49) weihte seine Familie zuerst ein. Am Wochenende sorgten der Schauspieler und Jennifer Lopez (52) für eine große Überraschung: Sie haben sich zum zweiten Mal verlobt. Die schönen Neuigkeiten teilte J.Lo mittels eines Newsletters mit ihren Fans. Doch erfuhr auch Bens Ex Jennifer Garner (49) auf diese Weise von der Verlobung? Ein Insider plauderte nun aus, dass Ben die Mutter seiner Kinder schon vor der Öffentlichkeit über seinen Kniefall informiert hatte.

"Seine ganze Familie wusste es schon ein wenig früher", erzählte die Quelle gegenüber Us Weekly. So habe der "Gone Girl"-Darsteller seine Ex-Frau sowie ihre drei gemeinsamen Kinder bereits kurz nach der Verlobung über das Ereignis informiert. Der 49-Jährige und seine zukünftige Ehefrau entschieden sich jedoch dazu, die Neuigkeiten erst nach ein paar Tagen öffentlich zu machen. "Sie sind glücklicher als je zuvor", betonte der Informant.

Gegenüber Hollywood Life verriet ein weiterer Insider, wie Jennifer auf die Verlobung ihres Ex mit J.Lo reagierte. "Sie freut sich, wenn er nüchtern ist und es ihm gut geht, und beides ist der Fall", plauderte die Quelle aus. Zudem habe die Schauspielerin dem Paar auch zu seiner Verlobung gratuliert.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Last Duel" in New York, 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner im März 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de