Was ist denn da los? Für Jennifer Frankhauser (29) und ihren Partner Steffen geht ein langersehnter Wunsch in Erfüllung: Die beiden erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Baby und fiebern der Geburt ihres Schatzes entgegen. In dieser besonderen Zeit hat die Blondine des Öfteren mal mit Schwangerschaftsgelüsten zu kämpfen. Nun genehmigte sich die werdende Mama aber einen weniger appetitlichen Snack: Jenny vernaschte aus Versehen Badekonfetti!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Blondine irritiert zu Wort und präsentierte ein kleines Behältnis, welches rosafarbene Kügelchen beinhaltete – dieses kam in einem Paket von Anne Wünsche (30). "Ist das zum Essen? Ich habe es gegessen. Es schmeckt wirklich nicht gut, Anne", sagte Jenny. Einige Storys später klärte sie das Rätsel selbst auf, während sie sich lachend den Mund ausspülte: "Es ist zum Baden. [...] So was kann wieder nur mir passieren. Ich dachte, das ist so was wie Esspapier. Dass ich auch immer alles fressen muss."

Anne reagierte wenig später auf die lustige Story. "Das war Badekonfetti. Und ich dachte schon, ich bin verfressen in der Schwangerschaft", scherzte die Influencerin, die momentan ebenfalls in anderen Umständen ist.

Jenny Frankhauser, Influencerin

Jenny Frankhauser im Dezember 2021

Anne Wünsche im März 2022

