Kris Jenner (66) hat offenbar einen bestimmten Plan für ihre Tochter. Der Kardashian-Jenner-Clan wächst und wächst. Neben ihren Schwestern Kim (41), Khloé (37), Kourtney (42) und Kylie (24) ist Kendall Jenner (26) die Einzige der beliebten Keeping up with the Kardashians-Bekanntheiten, die bislang noch keine eigene Familie gegründet hat. Wenn es nach ihrer Mutter geht, soll sich das jedoch schon bald ändern – Kris findet nämlich, dass auch Kendall in naher Zukunft eigene Kinder bekommen sollte.

Wenn es nach Kris geht, soll auch ihre inzwischen letzte kinderlose Tochter bald eigenen Nachwuchs zur Welt bringen – mit ihrem dringlichen Wunsch scheint die 66-Jährige das Model dabei jedoch ziemlich unter Druck zu setzen. "Meine Mutter schickt mir einfach so Nachrichten und sagt: 'Ich denke, es ist an der Zeit'", plauderte Kendall in einem Interview mit E! News aus und verriet weiter, dass sie sich von Kris' Babyplänen jedoch nicht aus der Ruhe bringen lässt. "Nur als freundliche Erinnerung", merkte die 66-Jährige an, die auch bei dem Interview anwesend war.

Erst im Februar dieses Jahres konnte sich das Kardashian-Jenner-Oberhaupt über ihren jüngsten Enkel freuen. Kylie ist zum zweiten Mal Mutter geworden und hat einen Sohn auf die Welt gebracht. Welchen Namen der Kleine trägt, ließ sie jedoch noch offen. Nachdem die Unternehmerin ihrem Sohn zuerst den Namen Wolf gegeben hatte, verkündete die 24-Jährige einige Wochen später, dass ihr Baby nicht mehr so heiße.

Getty Images Kris Jenner bei der Met Gala 2021

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

