So nahe kommen sich Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) selten in der Öffentlichkeit. Das Paar verließ seine Wahlheimat USA, um die Invictus Games in Holland zu besuchen. Auf dem Weg in die Niederlande machten sie einen Abstecher bei Harrys Oma, der Queen (95). Jetzt fand die Eröffnungsfeier der paralympischen Sportveranstaltung statt. Harry und Meghan durften im Rahmen des Events ein paar Worte auf einer Bühne sagen. Dabei teilten sie einen süßen Moment mit den Zuschauern: Sie gaben sich einen Kuss.

Fotografen knipsten den Moment, in dem sich Harry und Meghan auf der Bühne bei den Invictus Games ungewohnt nahe kamen. Der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) und Prinz Charles (73) berührte zunächst die Hand seiner Frau und küsste sie dann. Die 40-Jährige grinste daraufhin ganz süß. Der Grund für den romantischen Moment? Die Zweifach-Mutter kündigte ihren Mann in ihrer Rede an und schwärmte in diesem Zuge sehr von ihm.

"Ich könnte ihn nicht mehr lieben und respektieren und ich weiß, dass ihr genauso fühlt. [...] Er ist der Gründer der Invictus Games und der Vater unserer zwei Kleinen: Archie (2) und Lili. Bitte begrüßt meinen unglaublichen Ehemann: Prinz Harry", lauteten Meghans Worte an ihren Partner.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in den Niederlanden, 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

