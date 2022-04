Läuten bald die Hochzeitsglocken? Für gewöhnlich hält Stephanie Stumph (37) ihr Privatleben eher aus der Öffentlichkeit heraus. Doch zuletzt verzauberte die Schauspielerin ihre Fans mit einigen erfreulichen Nachrichten aus ihrem Liebesleben. Die "Der Alte"-Darstellerin ist seit 2020 vergeben! Aber das ist noch lange nicht alles – die hübsche Brünette und ihr Florian erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Doch können sich Stephanie und ihr Partner vorstellen, auch bald zu heiraten?

Gegenüber Bunte sprach Stephanie über ihre Schwangerschaft und die Liebesbeziehung zu ihrem Freund Florian. Ob sich die beiden werdenden Eltern auch vorstellen können, den Bund der Ehe einzugehen? "Ich brauche es nicht schriftlich, dass wir eine Familie sind. Wer mich kennt, weiß, dass mir Verträge suspekt sind", erklärte die 37-Jährige in dem Interview – ein klares Nein ist das jedoch nicht. "Allerdings feiere ich auch gern und liebe Buffets – also mal sehen", fügte Stephanie hinzu.

In dem Interview sprach die einstige "Riverboat"-Moderatorin auch über die Geschichte, wie sie den Vater ihres Babys kennengelernt hatte. "Ich habe mir am letzten Drehtag für 'Der Alte' den Ringfinger gebrochen, musste ins Krankenhaus und habe dabei einen Mann kennengelernt, von dem ich schon in der Notaufnahme wusste: Der ist es", schwärmte sie über ihren Auserwählten, der als Chirurg in München arbeitet.

Getty Images Stephanie Stumph bei der Berlin Fashion Week im Januar 2020

Instagram / stephaniestumph Stephanie Stumph im Januar 2022

Instagram / stephaniestumph Stephanie Stumph im Oktober 2021

