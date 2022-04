Leona Lewis (37) präsentiert entspannt ihren Babybauch! Die Sängerin und ihr Mann Dennis Jauch erwarten derzeit ihr erstes Kind. Mit dem anstehenden Nachwuchs geht ein sehnlicher Wunsch des Paares in Erfüllung. Im Sommer werden die beiden ihren Spross dann auch endlich in den Armen halten dürfen. Bis dahin weiß die Musikerin ihre Schwangerschaft aber stylish in Szene zu setzen: Leona wurde nun im lässigen Mama-Look gesichtet!

Auf neuen Bildern ist die 37-Jährige beim Einkaufen in Los Angeles zu sehen. Dabei hielt es die werdende Mutter ganz leger. In einem schwarzen Midikleid und einem weißen Hemd darüber machte sie ganz lässig ihre Besorgungen. Zwar kaschierte das übergeworfene Oberteil ihre Körpermitte etwas, doch dank des eng anliegenden Stoffs des Kleids war Leonas Babykugel dennoch deutlich zu erkennen.

Das Geschlecht ihres Ungeborenen verriet Leona bisher noch nicht. Fans der "Bleeding Love"-Interpretin glaubten jedoch, in einem Post einen Hinweis zu erkennen. An ihrem Geburtstag posierte die Künstlerin in einem blauen Kleid. Deshalb tippten einige Instagram-Follower darauf, dass sie einen Jungen erwartet.

