Eine Babynachricht nach der anderen aus dem Bauer sucht Frau-Universum! Heute flimmert "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" über die TV-Bildschirme und die Fans können sich über jede Menge Updates aus dem Leben ihrer Lieblingslandwirte freuen. Tatsächlich sammeln sich dabei aber hauptsächlich Babynews. Sowohl der Hobbyfarmer Steffen und seine Nicole als auch Bauer Martin und Jenny freuen sich über Nachwuchs. Aber damit nicht genug: Auch Gunther Höfler (37) und seine Freundin Kathrin werden Eltern.

"Es wird ein Mädchen. Wir haben auch einen Namen, sie heißt wahrscheinlich Lotte oder Lotta", verkündete der 37-Jährige in der RTL-Sendung stolz. Bei einem Frauenarzttermin zeigte das Paar den Zuschauern auch stolz Ultraschallaufnahmen des noch ungeborenen Kindes. Dass sie nach rund zwei Jahren Beziehung einen so großen Schritt wagen, hat die beiden wohl selbst etwas überrascht. "Es war schon geplant, dass wir ein Kind haben wollen – dass es so schnell geht, haben wir aber nicht geahnt", gab Kathrin zu.

Doch wie hat der Hobby-DJ die Mutter seiner Tochter überhaupt kennengelernt? Aus "Bauer sucht Frau" ist die Brünette seinen Fans nicht bekannt. Die beiden haben nämlich über eine Dating-App zueinandergefunden. Die 34-Jährige stellte aber klar, dass Gunther ihr schon bei seinem TV-Auftritt im Jahr 2014 positiv aufgefallen war. "Ich fand ihn damals schon ganz hübsch", versicherte sie.

Anzeige

Instagram / n_farmer_gunther Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Gunther Höfler

Anzeige

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler, Januar 2020

Anzeige

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de