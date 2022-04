Süße Nachrichten aus der Bauer sucht Frau-Welt! Dass Inka Bause (53) ein Händchen dafür hat, liebeshungrige Landwirte an die Frau zu bringen, ist längst bekannt: Schon einige Singles haben in der TV-Show die große Liebe gefunden. Auch Bauer Steffen und seine Nicole haben so zusammengefunden und sind seit 2013 mehr als glücklich miteinander. Im September 2021 haben die beiden auch verraten, dass sie erstmals Eltern werden. Jetzt enthüllten sie: Ihre Tochter hat mittlerweile das Licht der Welt erblickt.

Bei "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" können die Fans dem Hobbybauern und seiner Partnerin zusammen mit Inka einen Besuch abstatten. Und da fällt direkt auf: Das Paar lebt nicht mehr allein. Die kleine Lisa ist der ganze Stolz ihrer Eltern und im vergangenen Oktober in deren Leben getreten. "Ich bin superglücklich mit meinen beiden Mädels", schwärmte Steffen. Auch die stolze Mutter ist ganz aus dem Häuschen und genießt das Babyglück. "Lisa bereichert unser Leben sehr und hat uns noch mal als Paar zusammengeschweißt! Und Steffen als Papa ist sehr liebevoll. Er wickelt und badet die Kleine auch – er macht das ganz toll!", verriet sie.

Der 41-Jährige ist voll und ganz für die Familie da – und möchte sich jetzt sogar eine Auszeit vom Beruf nehmen: Acht Wochen Elternzeit stehen demnächst an. Für den Nachwuchsplan haben die TV-Bekanntheiten auch einiges in Kauf genommen: Um sich ihren großen Traum zu erfüllen, haben sie in der Vergangenheit eine Kinderwunschklinik besucht.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Bauer sucht Frau, RTL Bauer Steffen mit seiner Tochter

RTL / Stefan Gregorowius Steffen und Nicole, "Bauer sucht Frau"-Paar

