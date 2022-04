Pamela Anderson (54) bekommt Support von ihrer Familie! Die einstige Baywatch-Darstellerin hat neue Karrierepläne: Sie möchte am Broadway groß rauskommen. Ab kommendem Juni können ihre Fans die Blondine als Roxie Hart im Musical "Chicago" sehen. Am Dienstagabend feierte das Stück seine Premiere und Pamela trat zum ersten Mal in ihrer neuen Rolle auf. Bei dem Event konnte die US-Amerikanerin auf zwei Menschen ganz besonders zählen: ihre Söhne.

Brandon (25) und Dylan (24) waren vor Ort dabei, als die 54-Jährige bei der "Chicago"-Premiere performte. Nach der Show wichen sie ihrer Mutter nicht von der Seite und posierten stolz im Blitzlichtgewitter. Auf Bildern, die Foxnews vorliegen, ist zu sehen, dass die Schauspielerin einen großen Strauß roter Rosen in der Hand hält – ob sie den etwa von ihrem Nachwuchs bekommen hat? Für den besonderen Anlass haben sich der 24-jährige Dylan und sein ein Jahr älterer Bruder jedenfalls richtig in Schale geworfen – Brandon trug sogar Anzug und Krawatte.

Ob die neuen Fotos des Filmstars auch die Fans wieder etwas beruhigen? Zuletzt waren Aufnahmen aufgetaucht, auf denen die Kultblondine kaum wiederzuerkennen war. Auf dem Weg zu "Good Morning America" wurde Pamela von Paparazzi abgelichtet – ihre Wangen wirkten ziemlich aufgepolstert, ihre Lippen ungewöhnlich voll und ihre Stirn war megaglatt. Viele Betrachter vermuteten, dass die Badenixe der 90er-Jahre eine Beauty-Behandlung hinter sich hatte.

