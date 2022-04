Insidern zufolge sollen sich Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) Sonntagnacht in einer kleinen Kapelle in Las Vegas getraut haben – wenig später erklärte die Reality-TV-Darstellerin jedoch, dass ihre Eheschließung mit dem Blink 182-Drummer nicht rechtskräftig sei. Stattdessen war die spontane Schnapsidee der zwei Verliebten nur als private Übungszeremonie gedacht. Kris Jenner will den intimen Moment der zwei nun in der neuen Realityshow zeigen – doch Kourtney scheint davon nicht begeistert zu sein.

Kourtney und Travis haben mit ihrer angeblichen Vegas-Vermählung für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt. Die mediale Aufmerksamkeit will Kris (66) offenbar nutzen und soll ihre Tochter dazu drängen, ihre persönlichen Fotos und Videos der Zeremonie in ihrer gemeinsamen neuen Reality-Serie "The Kardashians" zu zeigen. "Sie sagt, dass Kourt dem zustimmte, als sie zusagte, in der neuen Show aufzutreten", erklärte ein Insider gegenüber The Sun über Kris' Ansichten und fügte hinzu, dass die 42-Jährige bisher jedoch noch nicht auf die Forderungen ihrer Mutter eingegangen sei.

Bezüglich Kourtneys Ehe will Kris offenbar auch noch bei einem anderen Punkt mitsprechen – denn das Kardashian-Oberhaupt soll darauf bestehen, dass Kourtney vor ihrer richtigen Vermählung einen Ehevertrag unterschreibt. "Kris hat Kourt gewarnt, vorsichtig zu sein, da sie befürchtet, dass sie sich zu sehr in Fantasien verstrickt", erklärte eine andere Quelle gegenüber dem Magazin.

Getty Images Kris Jenner bei der Met-Gala im September 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, April 2022

Getty Images Kris Jenner und Kourtney Kardashian, Unternehmerinnen

