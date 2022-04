Jochen Schropp (43) hat sich zum zweiten Mal getraut. Vergangenes Jahr erzählte der Moderator in seinem Podcast, dass er und sein Partner Norman verlobt sind. Nur wenige Monate später verriet er auch, wann seine Hochzeit stattfinden soll. Der Promi Big Brother-Moderator plante, im April 2022 vor den Traualtar zu schreiten. Im Netz ließ Jochen seine Fans nun an seinem großen Tag teilhaben.

In seiner Instagram-Story teile der 43-Jährige Videos von seiner Trauung. Vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste, zu denen unter anderem auch seine Kollegin Marlene Lufen (51) oder die Schauspielerin Janina Uhse (32) gehörten, gaben er und Norman sich in Südafrika am Samstag das Jawort. Zu der Zeremonie trug der TV-Star einen eleganten Anzug in Beige. Sein Partner hingegen entschied sich für ein Ensemble in Weiß.

Bereits im März fand die standesamtliche Hochzeit des Paares statt. Dass er nun offiziell verheiratet ist, teilte Jochen seinen Fans damals mit einem Schnappschuss auf Instagram mit. Auf diesem waren sowohl seine Hand als auch die seines Gatten mit ihren goldenen Eheringen zu sehen.

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp mit seinem Partner Norman

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann auf der Hochzeit

Anzeige

Instagram / jochenschropp Die Eheringe von Jochen Schropp und seinem Mann

Anzeige

Glaubt ihr, Jochen wird bald noch ein paar Schnappschüsse von seiner Hochzeit teilen? Ja, ich hoffe es! Nee, das bezweifel ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de