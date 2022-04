War das etwa eine einmalige Sache? Vor zwei Jahren sind Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten und in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Seitdem war der Prinz nur zwei Mal in Großbritannien gewesen, seine Frau und Kinder waren jedoch in Amerika geblieben. Anlässlich der von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games in den Niederlanden bestieg das Paar nun erstmals wieder gemeinsam ein Flugzeug nach Europa. Und tatsächlich machten sie einen kurzen Abstecher zum britischen Königsoberhaupt – vielleicht zum ersten und letzten Mal...

Wie die Bild berichtete, besuchten Meghan und Harry am Donnerstag Queen Elizabeth II. (95), später wurde dies auch noch von einem offiziellen Sprecher bestätigt. "Es könnte ein Abschiedsbesuch sein. Wenn man überlegt, wie Harry und Meghan ihr Leben inzwischen organisiert haben, wie weit weg sie vom Palast wohnen, dann ist klar: Sie werden nicht mehr viele Möglichkeiten haben, die Queen zu sehen. Vielleicht ist dies sogar die letzte Chance", verriet ein Insider der Zeitung.

Schließlich ist es kein Geheimnis mehr, dass die Queen vermehrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Sogar dem Ostergottesdienst am Sonntag wird die 95-Jährige nicht beiwohnen. Sie sei müde und erschöpft, hieß es kürzlich in einem offiziellen Statement. In letzter Zeit sah man die Monarchin zudem meist auf einen Gehstock gestützt laufen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de