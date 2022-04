Der Queen (95) geht es wohl wieder schlechter! In den vergangenen Monaten hatte sie sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Grund: Elizabeth hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bis heute reißt die Sorge um die britische Monarchin einfach nicht ab. Thronfolger Prinz Charles (73) und seine Frau Herzogin Camilla (74) übernehmen immer mehr Aufgaben der königlichen Majestät. Nun steht fest: Die Queen wird weder bei der Osterzeremonie noch beim traditionellen Gottesdienst dabei sein!

Über diese Absagen berichtete nun The Sun. Mehrere Royal-Experten hatten via Twitter erklärt, dass es Elizabeth nicht möglich sei, auf den Osterfeierlichkeiten zu erscheinen. "Ihre Majestät, die Queen, wird am Ostersonntag nicht mit ihrer Familie am Gottesdienst in Windsor teilnehmen", schrieb beispielsweise der britische Journalist Robert Jobson. Der Buckingham Palast bestätigte bisher noch nichts. In einem offiziellen Statement hieß es lediglich, dass Mitglieder der Königsfamilie zum Gottesdienst erscheinen werden.

Besondere Schwierigkeiten habe die Queen angeblich beim Laufen. In den vergangenen Wochen hatte man die 95-Jährige fast nur noch mit einem Gehstock gesehen. Sie fühle sich deshalb aktuell nicht in der Verfassung öffentlichen Events beizuwohnen – Elizabeth sei müde und erschöpft.

