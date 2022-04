Britney Spears (40) ist beunruhigt. Die Sängerin sorgte vor wenigen Tagen für eine große Überraschung. Sie verriet, dass sie und ihr Verlobter Sam Asghari (28) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die "Baby One More Time"-Interpretin ist es bereits die dritte Schwangerschaft. Ihre beiden Söhne Sean (16) und Jayden (15) entsprangen der Ehe mit Kevin Federline (44). Doch obwohl Britney schon zweimal schwanger war, äußerte sie nun Bedenken.

"Ja, ich habe Angst, in dieser Welt ein Baby zu bekommen, vor allem in Amerika", teilte die 40-Jährige ihren Fans in einem mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Beitrag mit. Grund dafür sei unter anderem, dass man in ihrem Heimatland in den vergangenen Jahren vier Dokumentarfilme über sie und ihre Geschichte gedreht hatte, sie in diesen aber nie selbst zu Wort kam.

Doch das sind nicht die einzigen Sorgen, die sich die Musikerin macht, seit sie von ihrer Schwangerschaft weiß. So gestand sie beispielsweise bereits, dass sie befürchtet, wieder pränatale Depressionen zu bekommen. Aber auch an ihren Qualitäten als Mutter zweifelte die Pop-Prinzessin zwischenzeitlich. "Ich habe solche Angst, einen Fehler zu machen", offenbarte sie auf Instagram.

