Gibt es im Nachhinein etwas, das Sharon Trovato (30) während ihrer Teilnahme bei Kampf der Realitystars gerne anders gemacht hätte? Am vergangenen Mittwochabend feierte das beliebte Reality-TV-Format den Auftakt der neuen Staffel. Bereits bei der ersten Stunde der Wahrheit wurde die TV-Detektivin von ihren Mitstreitern rausgewählt und musste die Sala verlassen. Im Promiflash-Interview zog Sharon anschließend ein Fazit darüber, was sie in Zukunft besser machen möchte!

Besonders mit Konkurrentin Tessa Bergmeier habe es ein paar Szenen gegeben, die Sharon gerne anders gehandhabt hätte. "Ich würde sagen, dass ich immer versucht habe, Tessa zu verstehen und ruhig mit ihr zu reden, damit sie einem zuhört. Das hat man im Schnitt leider nicht so sehr gesehen, weil man natürlich nicht alles zeigen kann", erklärte die Privatermittlerin. Innerlich habe sie in diesen Situationen allerdings kurz vor einer Explosion gestanden. "Diesen Fehler werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen, denn das hat mich nur gebremst", stellte Sharon klar. Würde sie also irgendwann noch mal auf Tessa oder eine vergleichbare Person treffen, dann möchte Sharon nicht länger still schweigen, sondern ihre Meinung sagen.

Doch ob diese Reaktion dann die Richtige wäre? "Ich denke, dass es immer auf die Person ankommt, die einem gegenübersitzt und ob die Person das, was man sagt, annimmt oder nicht", vermutete Sharon. Einen Versuch wäre es aber allemal wert.

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato, TV-Detektivin

RTLZWEI/Paris Tsitsos Tessa Bergmeier bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / sharon_trovato28 Sharon Trovato, TV-Detektivin

