Welcher Star muss die Kampf der Realitystars-Sala schon wieder verlassen? Am heutigen Abend feierte die neue Staffel des TV-Formats ihren Auftakt. Bereits in der Auftaktfolge eckten schon so manche Promis aneinander. Kurz vor der ersten "Stunde der Wahrheit" machte Moderatorin Cathy Hummels (34) aber noch mal eine klare Ansage: "Wer langweilt, der fliegt!" Ein VIP konnte dieser Anforderung offenbar nicht gerecht werden und musste seine Koffer packen – es hat TV-Detektivin Sharon Trovato erwischt!

Die endgültige Entscheidung lag bei Iris Klein (54) und Mauro Corradino (51) – beide konnten als Neuankömmlinge nicht rausgewählt werden, dafür aber entscheiden, wer gehen muss. Schäfer Heinrich (55) war durch seinen Sieg in der vorherigen Challenge gesichert. Letztendlich traf es dann also nach längerer Beratung Sharon – und zwar aus folgendem Grund: "Sharon, wir denken, dass du dich hier nicht ganz so wohlfühlst!" Das Urteil sei allerdings keinesfalls persönlich zu nehmen, immerhin habe es einen Promi nun mal treffen müssen.

Die Privatermittlerin nahm ihren Auszug allerdings ziemlich gelassen: "Es war eine Erfahrung und die nehme ich auf jeden Fall mit!" Sharon habe so viele tolle Leute kennengelernt, weshalb ihr der Abschied auch nicht leicht fiel – sogar die eine oder andere Träne kullerte am Ende über die Wangen der TV-Bekanntheit.

