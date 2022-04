Michael Bublé (46) hat turbulente Jahre hinter sich. Als sein Sohn Noah drei Jahre war, wurde bei ihm Leberkrebs festgestellt – ein Schock für die gesamte Familie! Doch Michael und seine Frau Luisana Lopilato (34) gaben die Hoffnung nicht auf. Und das wurde belohnt: Heute ist der inzwischen Achtjährige krebsfrei. Trotzdem hat die Diagnose den "Haven’t Met You Yet"-Sänger und seine Musik damals sehr geprägt.

"Ich habe natürlich eine Menge durchgemacht. Als ich die letzte Platte im Jahr 2018 gemacht habe, war mein Sohn gerade in Remission und ich war noch nicht bereit für ein Comeback", erzählte der 46-Jährige gegenüber Notebook. "Das wusste ich damals nicht, aber ich war mental so instabil und verletzlich. Ich habe eine sichere Platte mit Produzenten gemacht, die ich mochte, und ich habe nur versucht, mich selbst zu schützen und an meiner Karriere festzuhalten", erklärt der Sänger über seine damalige Musik.

Nun sind einige Jahre vergangen und Michael geht das Ganze etwas anders an: "Jetzt fühle ich mich richtig gut, und ich bin voller Tatendrang, als wäre mir eine große Last von den Schultern genommen worden. Mein Sohn ist gesund, meinen Kindern und meiner Frau geht es gut, das Leben ist schön. Warum sollte ich nicht einfach explodieren und eine unglaubliche Platte machen wollen?" Inzwischen ist er wohl endlich bereit, seine neue Musik zu veröffentlichen, denn sein aktuelles Album wurde letzten Monat veröffentlicht.

Instagram / michaelbuble Michael Bublé kuschelt mit Luisana Lopilato und ihren Kindern

Getty Images Michael Bublé, März 2022

Instagram / michaelbuble Michael Bublé, März 2022

