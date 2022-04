Geht da etwa was? Vor knapp zwei Jahren trennten sich die Riverdale-Stars Lili Reinhart (25) und Cole Sprouse (29) nach drei Jahren Beziehung. Während der Beau wieder eine neue Partnerin an seiner Seite hat, blieb es um das Liebesleben der Blondine ruhig. Nun wurde die Beauty gesichtet, wie sie mit dem Hottie Spencer Neville (31) das Coachella-Festival verließ – ist Lili wieder verliebt?

Am vergangenen Wochenende fand in Kalifornien das Coachella-Festival statt. Auch Lili besuchte die Musikveranstaltung und feierte ausgelassen. Das Event verließ sie am späten Abend aber nicht alleine – sondern in Begleitung von dem Schauspieler Neville. Paparazzi lichteten das Paar Arm in Arm ab. Auf den Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, versuchte der Beau, Lilis Gesicht mit der Hand zu bedecken.

Einige Fans sind aber noch nicht ganz über die Trennung von Lili und Cole hinweg – weswegen seine neue Freundin Ari Fournier (23) auf Social Media teilweise sogar Gegenwind einstecken muss. Einige Follower hoffen nämlich immer noch auf ein Liebes-Comeback des einstigen Paares.

Anzeige

Getty Images Spencer Neville, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de