Cole Sprouse (29) und Ari Fournier (23) wollen ihre Liebe nicht mehr verstecken. Im August 2020 trennte sich der Riverdale-Star von seiner damaligen Freundin Lili Reinhart (25). Nur wenige Monate später wurde der Hottie dann verliebt mit einem Model gesehen. Vergangenes Jahr machte er die Beziehung zu der hübschen Blondine dann schließlich öffentlich. Jetzt turtelten Cole und Ari bei einem Event wild auf dem Red Carpet miteinander herum.

Wie Just Jared berichtet, besuchte das Paar am vergangenen Mittwoch ein besonderes Screening von "Moonshot" – dem neuen Film des Hobby-Fotografen. Neben Lana Condor (24), die das Event mit ihrem Verlobten Anthony De La Torre (28) besuchte, lief auch Ari mit ihrem Liebsten über den roten Teppich. Verliebt ließen sich die beiden Turteltauben von den Fotografen ablichten und lachten währenddessen ausgelassen miteinander. Dabei legte die Blondine ihre Hand vertraut auf die Brust des 29-Jährigen. In ihrem Traum in Weiß zog die Influencerin zudem alle Blicke auf sich, während Cole mit seinen Co-Stars posierte.

Doch nicht zum ersten Mal zeigten sich Cole und seine Freundin turtelnd bei einer Veranstaltung. So hatte das Paar im vergangenen November bereits seinen ersten öffentlichen Auftritt bei dem exklusiven Christian Louboutin und InStyle Dinner in West Hollywood gegeben. Schon damals wirkten die zwei mehr als glücklich miteinander.

Getty Images Cole Sprouse und Ari Fournier bei einem "Moonshot"-Screening im März 2022

Getty Images Sarah Schechter, Cole Sprouse, Lana Condor, Mason Gooding, Christopher Winterbauer und Mike McGrath

Instagram / ariloufournier Ari Fournier und Cole Sprouse

