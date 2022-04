Serkan Yavuz (29) meldet sich zurück. Der Bachelor in Paradise-Star wartet eigentlich gerade sehnsüchtig auf sein erstes Kind: Gemeinsam mit seiner Freundin Samira Klampfl (28) erwartet er schon in wenigen Wochen seine Tochter. Doch vorher schmückte er noch einmal sein Äußeres ein wenig auf: Er ließ eine Haartransplantation an sich durchführen! Jetzt meldete sich Serkan mit einem geschwollenen Gesicht zurück.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Reality-TV-Star das erste Mal nach dem Eingriff. Mit kurz geschorenen Haaren und kleinen Wunden am Haaransatz filmte er sich – aber auch sein Gesicht ist ein wenig geschwollen! "Das Ganze ist ein bisschen ins Gesicht gerutscht. Gestern sah es noch viel schlimmer aus, da waren meine Augen fast zu", erklärte er, doch konnte auch über sich selbst lachen. Schmerzen hat Serkan jedoch bislang keine.

Nun will er die Schwellung etwas lindern und seinem Körper beim Entwässern helfen. "Ich bin schon dabei, das Ganze zu beheben mit Brennnesseltee, Tabletten und Ananas, damit es etwas abschwillt", zeigte er sich optimistisch und gut gelaunt.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de