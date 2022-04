Lisa Marie Straube war mit ihrem Körper wohl nicht immer so zufrieden! Die Influencerin präsentiert sich ihren Followern im Netz ziemlich selbstbewusst. Ab und an zeigt die ehemalige Tischtennisspielerin sogar, was sie hat, und setzt sich in heißen Dessous in Szene – damit möchte sie ihre Fans dazu ermutigen, sich selbst zu lieben. In ihrer Jugend hat Lisa sich aber nicht immer so wohl in ihrer Haut gefühlt.

Lisa teilte ein Foto auf Instagram, auf dem ihre Brüste sehr präsent sind – das nahmen einige Abonnenten offenbar als Einladung, Kritik zu äußern. "Erst schreiben: 'Mir ist die Oberweite unangenehm', aber dann eine Nahaufnahme", ätzte ein Hater. Daraufhin machte die Brünette ihm eine Ansage, die sich gewaschen hat: "Mir war meine Oberweite in der Jugend unangenehm und das ist auch der Grund, warum ich jetzt dazu stehe. Wenn es dich stört, schau es dir nicht an. Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht – also kümmere dich um dein Leben."

Neben wenigen Hate-Kommentaren bekam die Beauty aber überwiegend positive Reaktionen auf ihren Beitrag. "So eine wunderhübsche Frau" oder "Uff, das ist mal heiß", schrieben beispielsweise zwei Nutzer in der Kommentarspalte.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Instagram / /lisa.straube Lisa Marie Straube im August 2021

