Was möchte Archie Harrison (2) später eigentlich mal werden? Bereits im Mai 2019 erblickte der erste Nachwuchs von Prinz Harry (37) und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (40) das Licht der Welt. Inzwischen ist der kleine Spross für seine jüngere Schwester Lilibet Diana ein großer Bruder – der Wonneproppen scheint mit seinen gerade mal knapp drei Jahren auch schon fleißig mit seinem Papa zu quasseln. Dabei unterhielten sich die beiden Jungs wohl auch über Archies Zukunft. Jetzt verriet Harry nämlich, welche Jobs für Archie aktuell infrage kommen!

"Wenn ich mit meinem Sohn Archie darüber spreche, was er werden möchte, wenn er groß ist, ist es an manchen Tagen Astronaut, an anderen Tagen Pilot", plauderte der Rotschopf nun in seiner Rede bei den Eröffnungsspielen der Invictus Games in Den Haag aus. Dabei möchte Archie wohl in die Fußstapfen seines Vaters treten: Ihm ist nämlich wichtig, ein Hubschrauberpilot zu werden – genau wie sein Vater, der von 2012 bis 2013 während seines Militärdiensts in Afghanistan als Co-Pilot tätig war.

Für Harry ist in erster Linie egal, welchen Karriereweg sein Erstgeborener einschlagen möchte – eine andere Sache ist ihm hingegen deutlich wichtiger: "Ich erinnere ihn daran, dass – egal, was du werden willst, wenn du erwachsen bist – es dein Charakter ist, der am wichtigsten ist." Nichts würde Harry und seine Frau Meghan nämlich stolzer machen, als zu sehen, dass ihre Kids einen tollen Charakter entwickeln.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Archie Harrison mit seinen Eltern Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Söhnchen Archie, September 2019

