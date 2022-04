Erwarten Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) etwa Nachwuchs? Die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit und der Schlagzeuger schweben momentan auf Wolke sieben. Erst vor wenigen Wochen heirateten die beiden in Las Vegas, die Hochzeit war aber nicht rechtskräftig. Seit einigen Wochen kursieren nun auch Baby-Gerüchte – dass die beiden sich Kinder wünschen, ist auch kein Geheimnis. Nun befeuerte Kourtney die Spekulationen mit einem Foto.

Zu Kourtneys Geburtstag teilten zahlreiche Freunde gemeinsame Fotos in ihren Instagram-Storys – die Brünette repostete die Schnappschüsse größtenteils. Auf einem Bild ist sie mit einer Freundin, ihrer Schwester Kim Kardashian (41) und ihrem Schatz zu sehen. Auffällig ist, dass Travis seine Hände liebevoll auf den Bauch der 43-Jährigen legt – erwarten die zwei etwa tatsächlich ein Baby?

Fans der Beauty sind sich jedenfalls schon länger sicher, dass sie bereits in anderen Umständen ist. "Kourtney ist hundertprozentig schwanger, ich spreche es aus!" oder "Kourtney und Travis kriegen bestimmt ein Baby! Sie hat diesen Glow", spekulieren einige Twitter-Nutzer schon seit Wochen.

