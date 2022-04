Das wird Kourtney Kardashian (42) wohl so schnell nicht vergessen! In der vergangenen Woche berichtete ein Insider, dass sich die Reality-TV-Beauty und ihr Verlobter Travis Barker (46) vor den Traualtar gewagt hätten. Wenig später löste Kourtney das Ganze jedoch als eine Übung auf. Zwar heirateten die beiden Turteltauben tatsächlich in einer kleinen Kapelle in Las Vegas – die Eheschließung sei aber nicht rechtskräftig. Doch die Übungshochzeit behält Kourtney in sehr guter Erinnerung!

Das verriet die Beauty nun bei "One Show". Ihre Fake-Hochzeit bezeichnete Kourtney als die beste Nacht ihres Lebens. "Es hat Spaß gemacht. Elvis hat für uns gesungen, als ich zum Altar schritt", plauderte die 42-Jährige aus. Das Ganze hatte in den frühen Morgenstunden nach der Grammy-Verleihung stattgefunden. "Es war einfach eine wirklich lustige, wilde Vegas-Nacht, die sicher viele Leute schon erlebt haben oder sich wünschen, sie erlebt zu haben", schwärmte der Keeping up with the Kardashians-Star.

Die Aktion erfolgte wohl so spontan, dass auch die Familien des Paares nichts davon wussten. Wann genau Kourtneys und Travis' richtige Eheschließung stattfinden soll, ist zurzeit nicht bekannt. Stattdessen arbeitet das Paar angeblich an ihrer Nachwuchs-Planung. Dazu erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly: "Alles ist so ungewiss und sie möchte ihre ganze Energie darauf verwenden, jetzt erst mal ein Baby zu bekommen."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker in Las Vegas

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im April 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022

