Rebel Wilson (42) ist total genervt von der falschen Berichterstattung über ihren beeindruckenden Gewichtsverlust. 2020 beschloss der Pitch Perfect-Star ihren Körper und Lebensstil radikal zu ändern. Über 35 Kilogramm hat sie seitdem abgenommen. Wie einige Medien berichteten, soll die Schauspielerin diesen Erfolg mitunter der Mayr-Methode zu verdanken haben. Die Australierin forderte jetzt alle Journalisten ganz klar dazu auf, dieses Gerücht nicht weiterzuverbreiten, denn: Diese Methode wäre noch nie ihre Diät gewesen!

In ihrer Instagram-Story teilte sie jetzt den Screenshot eines Artikels über ihre vermeintliche Diät und schrieb dazu: "Diese Methode war niemals meine Diät, bitte hört auf, so ein Zeug zu verbreiten!" Weiter warnte sie ihre Fans eindringlich davor, irgendwelcher Werbung für Abnehmpillen zu glauben und ihr diese direkt zu melden, weil sie so etwas noch nie genommen habe. Die Blondine betonte, wie genervt sie davon sei, dass ihr Ruf unrechtmäßig und irreführend benutzt wird. Sie hielt ihre Follower dazu an, auf mögliche Betrügereien zu achten und bloß nicht darauf hereinzufallen.

Die Komikerin gewährt auf ihrem Social-Media-Kanal immer wieder Einblicke in ihren Transformationsprozess zu einem gesünderen Leben. Den sichtbaren Erfolg, den sie bisher erzielte, habe sie komplett ohne die Mayr-Methode erreicht, bei der die Mahlzeiten über den Tag verteilt immer kleiner werden. Statt mit dieser Diätmethode begann Rebels Weg zu einem fitteren Leben aber viel einfacher. Der Arzt sagte zu ihr: "Rebel, der beste Weg für dich, unerwünschtes Körperfett zu verlieren, ist einfach zu Fuß zu gehen." Und das tat sie.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson beim Super Bowl 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de