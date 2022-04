Toni Garrn (29) genoss die Feiertage mit ihrer Familie. Im Juli des vergangenen Jahres wurden das Model und sein Ehemann Alex Pettyfer (32) zum ersten Mal Eltern. Sein Familienleben hält das Paar jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten gewähren sie ihren Fans Einblicke. Doch nun zeigte sich Toni mit ihren Mann und Töchterchen Luca am Wochenende auf den Straßen von Berlin.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 29-Jährige am Samstag gemeinsam mit ihrer Familie einen Ausflug durch die deutsche Hauptstadt machte. Sowohl das Model als auch der Schauspieler wählten für den Familienausflug lässige Looks. So trug Toni ein Outfit bestehend aus einem hellen Pullover, einer Jeans mit weitem Bein und einem grauen Mantel. Der "Beastly"-Darsteller wählte einen beigen Hoodie in Teddyfell-Optik und kombinierte diesen zu einer hellen Hose.

Im Dezember verriet Toni, dass ihr der neue Alltag als Mama hin und wieder schwerfalle. "Ich habe keine Nanny. Ich mache alles selbst mit der Hilfe von Familie und Freunden", erzählte die Blondine auf Instagram. Sie genieße jedoch die Zeit, die sie mit ihrer Tochter verbringen könne.

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer im Februar 2021

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer, Schauspieler

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn mit ihrer Tochter Luca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de