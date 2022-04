Die schlechten Nachrichten rund um Pelé (81) reißen nicht ab. Im September vergangenen Jahres wurde der Fußball-Legende ein Tumor am Dickdarm operativ entfernt. Daraufhin lag der Brasilianer mehrere Wochen im Krankenhaus und wurde sogar auf die Intensivstation verlegt. Zudem unterzog er sich einer Chemotherapie. Die Fans des einstigen Profifußballers sind sehr besorgt – denn augenscheinlich ist er noch nicht wieder fit. Pelé ist nun sogar erneut in stationärer Behandlung!

Der 81-Jährige soll in das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo gebracht worden sein. Das berichtet unter anderem der Spiegel. Der Tumor am Darm des dreimaligen Fußball-Weltmeisters soll dort weiter medizinisch behandelt werden. Dennoch haben die Fans zumindest einen Grund zum Aufatmen: Denn aus den Berichten ging hervor, dass es Pelé gut ginge und er stabil sei. Bereits in den kommenden Tagen soll er deshalb wieder entlassen werden.

In den vergangenen Monaten hatten dem ehemaligen Topstürmer viele gesundheitliche Probleme zu schaffen gemacht. Er unterzog sich deswegen beispielsweise mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem habe er Schwierigkeiten mit seiner Wirbelsäule und seinen Knien. Pelé habe sich jedoch bei seinen behandelnden Ärzten gut aufgehoben gefühlt und soll stets positiv gedacht haben.

