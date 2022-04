Rare Einblicke von Yvonne Catterfeld (42)! Die Sängerin hält sich, was ihr Privatleben angeht, ziemlich bedeckt. So wurde das Liebes-Aus mit ihrem langjährigen Partner Oliver Wnuk (46) erst über ein halbes Jahr nach der Trennung öffentlich. Auch zu ihrem gemeinsamen Sohn mit dem Schauspieler gibt sie nur selten Details preis. Anlässlich seines achten Geburtstags machte Yvonne aber eine Ausnahme und postete einen süßen Beitrag.

Auf Instagram veröffentlichte die einstige The Voice of Germany-Jurorin ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Sohn zeigt. Die beiden spazieren am Strand entlang Richtung Sonnenuntergang. "Heute war der achte Geburtstag unseres Sohnes – auch der wichtigste Tag für mich im Jahr!", verriet Yvonne in der Bildunterschrift.

Darüber hinaus deutete die 42-Jährige an, warum sie nicht so viel von Charlie im Netz teilt. "Ich hoffe, dass er nicht in fünf Jahren sagen wird: 'Mama, warum hast du mir auf Instagram nicht gratuliert?' Dann werde ich sagen: 'Ich habe all die Karten aufgehoben, die ich dir gemalt und geschrieben habe. Da steht alles, was für dich bestimmt ist'", verriet die gebürtige Erfurterin. Er könne diese Karte zuklappen oder anderen zeigen – je nachdem, wie er es möchte.

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld mit ihrem Sohn

Instagram / oliver_wnuk_offiziell Oliver Wnuk und Yvonne Catterfeld

Getty Images Yvonne Catterfeld, Musikerin

