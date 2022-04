Süße News von Nick Jonas (29) und Priyanka Chopra (39)! Schon vor einigen Monaten sorgte das Ehepaar bei seinen Fans für Entzücken: Mithilfe einer Leihmutter wurden der Musiker und die Schauspielerin Eltern, Gerüchten zufolge begrüßten sie eine kleine Tochter. Seitdem hielten die beiden weitere Details über ihr Baby zunächst geheim – doch jetzt wurde der Name von Nick und Priyankas kleiner Prinzessin enthüllt!

Dem US-Magazin TMZ liegt offenbar die Geburtsurkunde des Promi-Nachwuchses vor. Demnach heißt die Tochter des Ehepaars Malti Marie Chopra Jonas. Auch über das genaue Geburtsdatum sind nun weitere Details bekannt: Demnach wurde Malti am 15. Januar um 20:00 Uhr in einem Krankenhaus in San Diego geboren.

Welche Bedeutung der außergewöhnliche Name für die Neu-Eltern hat, ist noch unklar. Er ist jedoch indischen Ursprungs und bedeutet so viel wie duftende Blume oder Mondlicht – das würde zumindest aufgrund von Priyankas Herkunft passen. Wie gefällt euch der Name? Stimmt unten ab.

Getty Images Nick Jonas, Musiker

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Fashion Awards 2021

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

