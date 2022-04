Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Maxime Herbord (27) und Leon Knudsen (34)? Kennengelernt haben sich die beiden bei Die Bachelorette, als die Beauty auf der Suche nach ihrem Mister Right war. Bereits beim ersten Treffen schien die Chemie zwischen den TV-Bekanntheiten gestimmt zu haben. Im Laufe der Sendung entschied sich der Hottie allerdings dazu, freiwillig das Handtuch zu werfen. Beim Wiedersehen stellte sich heraus, dass die beiden nach der Sendung noch mal Kontakt hatten – doch wie steht Maxime mittlerweile zu Leon?

"Wir haben kein Verhältnis", verriet Leon beim "Doing the Lit Social Media Shit"-Event im Rahmen der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash. Eine große Schuld für diese Tatsache schreibt sich der Beau selbst zu – er war es nämlich, der nach der Show ausplauderte, dass er weiterhin mit Maxime in Kontakt stehe und das, obwohl die Schönheit darum gebeten hatte, es für sich zu behalten. Jetzt sieht also alles danach aus, als könne Maxime Leon schlichtweg nicht mehr vertrauen.

"Ich hab es immer wieder erwähnt, dass ich es schade finde, dass man gar keinen Kontakt hat", ging Leon im weiteren Verlauf des Interviews auf den Kontaktabbruch ein. Immerhin habe man dieses Abenteuer doch zusammen erlebt. Sich nicht mehr mit Maxime austauschen zu können, findet Leon äußerst schade: "Ich würde es mir natürlich anders wünschen, rein aus menschlichen Gründen." Ohnehin sei er auch eine Person, die gerne mit allen Menschen in ihrem Umfeld im Reinen ist. Er könne Maximes Entscheidung aber auch nachvollziehen und akzeptieren.

Instagram / leon.virgo_ Leon Knudsen, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

Instagram/maximeee/tvnow Bachelorette Maxime Herbord

TVNOW "Die Bachelorette"-Teilnehmer Leon Knudsen

